Michelle Rodríguez manda un poderoso mensaje contra la gordofobia

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Rodríguez dejó de lado la comedia por unos momentos, e hizo una poderosa publicación en redes sociales sobre la gordofobia.

La actriz de “40y 20” y “Me caigo de risa” respondió al mensaje de una de sus seguidoras, donde le pidieron un consejo sobre amor propio y cómo enfrentarse a los estereotipos de belleza.

La también comediante, que en varias ocasiones ha sido atacada por su apariencia física, compartió una profunda reflexión sobre el tema.

Creo que reconociéndote, respetándote, valorándote, dialogando (cuando se puede), siendo congruente. De a poquito ve reconociendo lo hermoso que es y atesóralo. Intenta todos los días dejar de compararte. Ama tus diferencias, encuéntrate única y escucha los comentarios de amor”, reflexionó Michelle.

MICHELLE SE CONTAGIA DE COVID TRAS VACUNARSE

Recientemente, Michelle confirmó que se contagió de Covid-19 dentro de la producicón del espectáculo “Sie7e” de Sergio Mayer.

A través de sus redes sociales, la actriz colocó una fotografía en la que se muestra recostada junto al siguiente mensaje:

“Pues así la cosa... hace unos días salí positiva aCovid. No sabemos de dónde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy bien. Con pocos síntomas y mis signos estables. Hace 2 semanas me vacuné y aun así logré contagiarme, así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. ¡No aflojemos ni tantito!”.

Conjuntamente, la comediante agradeció las muestras de cariño ante la noticia de su posible contagio por participar en el show.