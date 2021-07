Michelle Rodríguez se vacuna y se contagia de Covid-19

Ciudad de México.- Ante los rumores de una ola de contagios de Covid-19 dentro del elenco del espectáculo ‘Sie7e’, la actriz Michelle Rodríguez salió a confirmar su enfermedad, aunque confesó que desconoce dónde adquirió el virus.

A través de sus redes sociales, la actriz colocó una fotografía en la que se muestra recostada junto al siguiente mensaje:

Pues así la cosa... hace unos días salí positiva COVID. No sabemos de dónde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy BIEN. Con pocos síntomas y mis signos estables. �� Hace 2 semanas me vacuné y aun así logré contagiarme, así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. ¡No aflojemos ni tantito!.