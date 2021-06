Luis de Alba reacciona mal a ''Sie7e'' la obra musical de Sergio Mayer

Ciudad de México. Luis de Alba externó su descontento contra Sergio Mayer y su producción musical “Sie7e” luego de que el pasado fin de semana surgiera una confusión con respecto a la suspensión del show que produce el ex Garibaldi.

Ante la ola de especulaciones sobre el paro de funciones teatrales, presuntamente ordenada por el Gobierno debido al alza de contagios de coronavirus en la capital mexicana, versión que tomó fuerza por el comunicado de la cancelación del espectáculo presentado por Mayer, es que De Alba salió en defensa de su gremio y arremetió contra el también político.

“¿Cómo se atreve alguien?, solo que, no quiero decir que no esté en su sano juicio, pero para allá va, porque la pandemia perjudica, ¿cómo se ponen a hacer ese tipo de declaraciones?, perjudicando a terceros que sí amamos el teatro”, manifestó el actor.

El actor explica su descontento

Al ser cuestionado por distintos periodistas sobre si le gustó el espectáculo que presentó Sergio en días pasados, Luis comentó: “A mí no, nada… porque no me gustó, si te gusta si te satisface ok, pero no me gustó. No somos de los divos niños bonitos que creen que sus producciones, copias en inglés, (ahora es) ¿una obra mexicana?… está medio rarito eso ¿no?, mejor que la pongan en Broadway”.

Acto seguido, el artista remarcó el motivo de su enfado contra Mayer. “Lo que me da mucho coraje es que mientan al decir que las autoridades la están parando, no es cierto…”.

Finalmente, Luis de Alba estalló contra el show “Sie7e” manifestando: “espectáculo porque es la definición que aparece en el diccionario, en cuanto a calidad, ya te la dije, en cuanto a producción, tiene producción, lo que no me cabe en la cabeza es ¿cómo ponen en inglés música para lo que se supone que es en español?, o sea, ¿no será que ya están civilizando a la gente para que aprenda inglés?, no sé… es como si haces una obra producida en Chihuahua, pero en inglés… $%&*”.