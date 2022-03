Mía Khalifa se une a Playboy Centerfold, competencia de OnlyFans

ESTADOS UNIDOS.- Mía Khalifa anunció su incorporación a Playboy Centerfold, una plataforma con el mismo formato de OnlyFans. Así lo anunció el portal oficial de Playboy donde promocionaron su propia plataforma teniendo a Khalifa como modelo exclusiva.

“Estamos emocionados de anunciar que Mía Khalifa se une a Playboy Centerfold. Suscríbase ahora para no perderse nada del contenido exclusivo de Mía”, se lee en el anuncio oficial de la página a lo que la modelo respondió con un emoji de cara sonriente y un conejito, confirmando su nuevo proyecto.

Se estima que por sus fotos para Playboy, Mía pueda ganar hasta 200 mil dólares al año. Como se sabe, este tipo de plataformas ofrecen contenido exclusivo de los usuarios a cambio de pagar una suscripción mensual. Cada vez son más las personas que se unen a OnlyFans y también están surgiendo nuevas plataformas, como la que ahora promociona Playboy.

Aunque la libanesa ahora tendrá su cuenta en la plataforma de la conocida revista, también comparte contenido en OnlyFans. En septiembre de 2021 celebró un año de haber creado su cuenta por lo que agradeció el apoyo de sus fans. “Un año en OnlyFans. Los amo a todos”, escribió en una publicación de Instagram.

¿Por qué dejó el cine para adultos?

Cabe recordar que Mía abandonó la industria del cine para adultos debido malas experiencias. Aunque llegó a ser una de las actrices más populares de una conocida página de este tipo de contenido, reveló que fue víctima de muchas injusticias en el medio, malos tratos, abusos financieros y acoso virtual.

Al hablar del motivo por el que abandonó la industria, Mía declaró: "no me validaba. Nada de eso lo hace. No es lo que deberías hacer, si lo que intentas es construir tu autoestima”, comentó. Aunque luego de anunciar que se retiraba de hacer películas para adultos recibió muchas críticas por parte de sus seguidores del medio, fueron más los comentarios de apoyo para las nuevas etapas de su carrera.

Con plataformas como OnlyFans y Playboy Centerfold, la modelo tiene más control del contenido que decide publicar para sus seguidores, así como de sus ingresos.