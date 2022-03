Lorena Herrera opina sobre los famosos que se unen a OnlyFans: "De lo más denigrante"

MÉXICO.- Cada vez son más los famosos que se unen a OnlyFans para compartir contenido exclusivo, a menudo erótico, a cambio de una suscripción mensual. En este sentido, la prensa a menudo cuestiona a otros famosos sobre si estarían dispuestos a abrir una cuenta en la plataforma para subir este tipo de contenido.

En un reciente encuentro con los medios, Lorena Herrera habló al respecto y declaró que aunque no tiene mucho conocimiento de la aplicación sí le parece desconcertante y hasta denigrante que las personas compartan a tal grado su intimidad.

“No he visto realmente lo que hay ahí. El otro día me mostraron algo de alguien que me quedé en shock, es un compañero de ustedes y me quedé en shock absoluto de verlo teniendo sexo”, contó.