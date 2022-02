Giovanni Medina se suscribe al OnlyFans de Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se informó que Ninel Conde interpuso una demanda en contra de su expareja Giovanni Medina por presunto daño moral, por lo que varios se sorprendieron luego de que el empresario revelara que decidió suscribirse al perfil de OnlyFans de la actriz.

De principio, varios usuarios señalaron que lo hizo por 'morbo', pero en la entrevista que concedió para TVNotas, el exposo de la famosa explicó que tiene acceso al material exclusivo en la red social con intención de detectar material que pueda perjudicar el bienestar de su hijo.

El medio nacional recuperó las declaraciones de Medina sobre la demando que puso Ninel Conde en su contra hace unos días y entre esta plática, el empresario confesó que fue uno de los primeros seguidores de su expareja en OnlyFans pese a los graves conflictos que han protagonizado desde su separación.

“Soy su primer suscriptor, para reportar ante las autoridades cualquier contenido que vaya en contra del bienestar de mi hijo”, declaró.

Así que, con el objetivo de cuidar la integridad de Emmanuel Medina Conde, el hijo en común que tienen ambas figuras públicas, optó por pagar una mensualidad para tener acceso a todo tipo de contenido que suba 'El Bombón Asesino' en la plataforma con tal de encontrar pruebas de que esta afectando a su hijo de alguna manera.

Pese a ser suscriptor, Giovanni Medina mencionó que no desea entablar una conversación con Ninel Conde sobre su cuenta en la red social, pero eso no significa que no esté pendiente de sus publicaciones. Asimismo, el empresario expresó que la actriz debería plantearse sus actividades por el bien de su hijo, ya que cree que debería proteger el estado emocional del pequeño.

Cuando somos padres tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos, emocional y moralmente (...). Él no tiene nada que ver con eso, pero ella debe replantear sus prioridades", dijo.

Aunque Medica no dijo el nombre de Sofía, la primogénitca de Conde, sí hizo referencia a sus dos hijos, dejando en claro que no le parece correcta su decisión de abrir su cuenta en OnlyFans sin antes pensar en la individualidad de ella y de Emmanuel, ya que supone que podría afectar en distintas circunstancias de su vida.