El día que Ninel Conde le bailó a William Levy

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde ha podido construir una carrera en la televisión sólida, gracias a su trabajo en telenovelas y su trayectoria como cantante, ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público.

Por si fuera poco la actriz tiene una de las figuras más envidiadas del medio artístico y es que a sus 45 años luce una cinturita y un abdomen plano, que en más de una ocasión ha dicho que ha sido a base de ejercicio.

Sin embargo también se ha caracterizado por estar en vuelta en distintas polémicas en el espectáculo, después de su enlace matrimonial y divorcio con Larry Hernández, el proceso legal que lleva a cabo con su expareja Giovani Medina, que lucha por la custodia de su hijo.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó un recuerdo que causó furor en redes sociales y es que la artista mexicana apareció bailándole a William Levy, uno de los actores más apuestos de la televisión mexicana.

Recordar es volver a vivir” escribió la usuaria que compartió este video.

Al parecer en el momento del video Ninel Conde y William Levy se encontraban en Los Premios Lo Nuestro, donde la cantante apareció con un vestido en color negro cuando de un momento a otro se empezó a quitar la falda, se quedó en puro leotardo y comenzó a bailarle al actor.

Cuando la cantante comenzó a mover sus caderas por su parte William quedó sorprendido con la actuación y sólo optó por levantar las manos hacia arriba y sin moverse hasta que Ninel dejó de lucirse con sus pasos.



Ninel Conde admitió que no mantiene una buena relación con su hijo menor

La artista mexicana reveló durante su estancia en el programa de el ‘Gordo y la Flaca’ que después de un año y ocho meses pudo ver a su hijo menor, momento que para ella fue muy especial y significativo.

"Para el niño después de un año ocho meses de no ver a su mamá pues claro que es un shock ¿no?, y pues no sé, además de solo tener información de un lado, la conexión está totalmente fracturada. No puedo entrar mucho en detalles por disposiciones legales, tú sabes que estamos en un juicio, el juez nos ha pedido que no hablemos al respecto, de detalles por cuidar el bienestar del niño”.