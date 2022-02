Ninel Conde revela que tiene mala relación con su hijo menor y brinda detalles

Ciudad de México.- La cantante Ninel Conde reveló que se siente muy feliz después de haberse encontrado con su hijo Emmanuel, quien vive con su padre Giovanni Medina, desde hace aproximádamente un año.

Durante su estadía en ''El Gordo y la Flaca'', Conde confesó su situación sentimental después de la controversia que vivió junto a Larry Ramos, mismo que se encuentra prófugo del FBI después de defraudar a distintas personas, incluso artistas como Alejandra Guzmán.

“Estoy soltera y haciendo mucho ejercicio... mucho ejercicio... además este frio de Miami no es como para las solteras, me pueden regalar una cobijita por aquí”, dijo Ninel.

Previo a estas declaraciones, Conde brindó algunos detalles de su encuentro con Emmanuel. “Gracias a Dios pude verlo después de un año ocho meses. Mira para mí fue muy especial, estaba más nerviosa que cuando la primera vez que fui a un show, pero pues a la vez obviamente tuve que controlar mis emociones”.

Sin embargo, Ninel confesó que la relación con su hijo menor está quebrantada.

Para el niño después de un año ocho meses de no ver a su mamá pues claro que es un shock ¿no?, y pues no sé, además de solo tener información de un lado, la conexión está totalmente fracturada. No puedo entrar mucho en detalles por disposiciones legales, tú sabes que estamos en un juicio, el juez nos ha pedido que no hablemos al respecto, de detalles por cuidar el bienestar del niño”