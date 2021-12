¿Mensaje a Galilea Montijo? Andrea Legarreta posa con camisa de calavera

CIUDAD DE MÉXICO.-En Instagram Andrea Legarreta causó controversia al posar con una camisa de calavera en medio de los problemas que está teniendo su compañera Galilea Montijo del programa Hoy.

En la foto, Andrea posa con una sudadera blanca con la imagen de la calavera y agradece a la marca que la patrocinó.

Muchos consideraron que la foto estaba fuera de sentido ya que señalaron fue un mensaje para Galilea.

Te puede interesar: Galilea Montijo: Los orígenes humildes de la conductora de Hoy hasta ser vinculada con el narco

Sin embargo, ambas se han mostrado todo el apoyo y recientemente en Hoy se dijeron que hay unión entre las dos.

Probablemente el uso de la playera solo se sacó de contexto.

Andrea Legarreta causó controversia al posar con una camisa de calavera.

Este martes, Galilea Montijo fue arropada por todos sus compañeros del programa, luego de que la periodista Anabel Hernández revelara que tuvo una relación con el sanguinario narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y el fue él quien ayudó a sacar a su hermana de la cárcel.

"Antes de arrancar queremos recordarle a todos que 'Hoy' es una familia, 'Hoy' somos una familia y como siempre nos tomamos de la mano, caminamos juntos y mi Gali estamos contigo, hoy y siempre, te amamos", dijo Andrea Legarreta.

Galilea no dijo nada mientras su compañera habló, pero finalmente agradeció su cariño y les expresó su amor, pero sobre todo les dio las gracias por estar con ella en las buenas y en las malas, aunque últimamente era más en las malas, esto mientras todos se fundían con ella en un abrazo.

Te puede interesar: ¿Cuáles fueron las contradicciones de Galilea Montijo en su video llorando?

"No hice más que defender a mi familia, siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado, pero yo siempre tengo que dar la cara y nada, ya no voy a volver a hablar del tema, como se los dije, siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles sonrisas y de eso se trata, de que a pesar de que estemos en el piso hay que levantarse, siempre lo he dicho, lo importante no es cómo uno se caiga sino cómo se levanta", expresó Montijo.