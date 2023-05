Memes sobre Martha Higareda aumentan audiencia de podcast, asegura Yordi Rosado

Ciudad de México.- Martha Higareda ha sido tendencia luego de la narración de diversas anécdotas a Yordi Rosado.

En la transmisión del podcast titulado De Todo Un Mucho, la actriz le ha platicado sobre sus experiencias en el ambiente artístico que han causado la sorpresa, pero también la incredulidad de muchos.

Luego de que la actriz fuera tachada de mentirosa en redes sociales e inclusive ella se ha burlado de algunos memes y videos que le han hecho, Yordi aseguró que más que hacerles un mal, les ha resultado benéfica toda esta polémica situación.

Durante la entrevista concedida al programa Todo para la mujer, el conductor de televisión fue cuestionado sobre si siempre creyó en las historias narradas por Higareda, por lo que inmediatamente dijo: “Claro que yo le creía, porque ella y yo somos muy amigos, ella me contaba estas anécdotas que lo de Ryan Gosling, de Keanu Reeves o de tal, o de este hombre, Jared Leto, me lo platicó como amigos antes, y pues sí, porque es su mundo”.

Con relación a la forma en que Martha tomó los señalamientos en su contra y si la artista sentía que era víctima de bullying (acoso), Yordi explicó:

No, pero sí te tengo que decir que hubo un momento donde sí fue tenso, o sea, como que al principio fue ja, ja, ja. En algún momento como la estaban tachando de mentirosa y como no son mentiras, pues un día le hablé y sí fue como de ‘corazón, ¿cómo estás?’. Le escribí, dije ‘ya pasaron tres días, ya pasó lo chistoso’, le dije ‘oye, ¿cómo estás?, ¿estás bien?’, y me puso ‘ay, amigo, estoy un poco como que, sacada de onda, que te digan mentirosa cuando no es el caso, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas’. Fue literal de una tarde, y luego como que no […] como que fue muy inteligente”.