Erick Rubín es comparado con Martha Higareda

CIUDAD DE MEXICO.- El cantante y compositor Erick Rubín contó la historia de cómo fue secuestrado por unos delincuentes, pero estos al ver que era el integrante de una de las bandas más famosas en ese momento de nuestro país, decidieron dejarlo en libertad.

En una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Erick confesó uno de los momentos que pudo haber marcado su vida por completo. Pues en esa época todo mundo los conocía por ser parte del grupo del momento, cosa que tenía sus ventajas y desventajas.

Al narrar lo que estaba sucediendo en ese momento, cuenta como los secuestradores sacaron armas de fuego apuntándoles a él y un amigo que lo acompañaba. Cuando circulaban por pedregal, unos tipos los encararon y les pidieron de una manera agresiva se subieran al coche. No contaban con que los delincuentes cambiarían de opinión al darse cuenta quien era.

Así fue su secuestro

‘Se bajaron con las pistolas a ver para atrás del coche, y ya nos fuimos para atrás, y ahí nos interrogaron y todo pero me reconocieron estos cuates… Entonces me dijeron ‘nada, de haber sabido que eras tú no te hacemos nada’. ‘La verdad he corrido con mucha suerte’ expresó.

Al final, los comentarios en el vídeo los usuarios, hacen referencia en tonos de burlas hacia el cantante y lo comparan con la actríz mexicana Martha Higareda. Quién ha sido también objeto de burlas por las historias que dice, ha vivido.