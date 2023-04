Yordi Rosado revela que terminó con su pareja porque era ninfómana: "Me estaba quedando seco"

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordi Rosado, quien se hizo conocido cuando formaba parte del exitoso programa Otro Rollo, ha sabido conectar con el público a pesar de los cambios que han traído las redes sociales en el mundo del espectáculo.

Actualmente, su canal de Youtube, donde realiza entrevistas a diversas personalidades, es uno de los más vistos en México. Y aunque Yordi es quien logra que los famosos revelen muchos de sus secretos, ahora fue él quien reveló unos cuantos en entrevista con Alberto Peláez.

Como no podía faltar el tema de la sexualidad, Yordi Rosado opinó que los hombres son más “primitivos”, pues sueñan con tener relaciones todos los días, sin embargo, confesó que en una ocasión tuvo una novia a la que no pudo seguirle el ritmo en la intimidad.

“Tu ideal sería que una mujer quisiera tener sexo diario, y yo tuve una pareja que tenía un problema de ninfomanía, era ninfómana”, dijo.

Los problemas que tuvo con su novia

El conductor señaló que se trata de una adicción al sexo y que en realidad es una enfermedad muy fuerte. Confesó que aunque al principio la pareció “fantástico” que su pareja quisiera sexo varias veces al día, terminó quedándose “seco”.

“Los problemas comenzaron a suceder porque es ‘quiero más sexo’. Pero te estoy hablando de tener sexo 6, 7 veces diarias”.

Yordi contó que llegó el punto en el que él quería hacer cosas simples como salir al cine o ir de compras, pues aunque en ese momento él era mucho más joven, no podía lograr estar a su ritmo, ya que era “mucha cama”. Su relación duró ocho meses porque vivían lejos: “No la veía diario, si no me muero”.

“Ella también tenía cambios de humor muy radicales, y muchos años después entendí que era una enfermedad, que mentalmente una mujer con esta situación necesita saciar su ansiedad con el sexo; si tú estás, está perfecto, si no estás, buscará con quien”.

Añadió que se quedó preocupado por ella, y aunque nunca se volvieron a ver, espera que haya podido tratar su condición.