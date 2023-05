Martha Higareda reacciona a los memes y parodias sobre ella

Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda saltó a la fama gracias a su participación en la película "Amarte duele" en 2002 y ha trabajado en la industria artística durante más de 20 años. Sin embargo, recientemente ha sido objeto de atención debido a las controvertidas declaraciones que realizó durante una entrevista en el popular podcast conducido por Yordi Rosado.

En torno a su nombre, han surgido todo tipo de memes, ataques, burlas, retos virales, filtros, corridos y parodias que cuestionan la veracidad de sus anécdotas.

A pesar de esto, Higareda ha afirmado no sentirse afectada por la situación y ha recibido el apoyo de varios colegas de la industria. Recientemente, la actriz decidió compartir sus reacciones ante algunos de los memes y videos creados sobre ella.

En Twitter, un usuario se burló de sus historias personales, llegando incluso a mencionar de forma jocosa que "ella tiene ocultos a los hijos de La Llorona". Ante este comentario, la actriz respondió con ingenio y sarcasmo, provocando el entusiasmo de sus seguidores.

También respondió a varios creadores de contenidos. Tal es el caso de Carlos Chavira, un comediante e influencer, quien le dedicó un divertido corrido. Este fue compartido, celebrado y hasta bailado por Higareda desde su cuenta de TikTok.

La actriz destacó el video realizado por el influencer Jair Sánchez, quien bromea sobre cómo "ella" supuestamente había inventado los "corridos tumbados".

Estaba comiendo con Madonna y me entró una llamada, me salgo del restaurante y digo: ¿bueno?, y me contesta un hombre y me dice: somos narcotraficantes, queremos que nos cantes porque nos encanta tú canción. Y es ahí cuando yo… Sí: invento los corridos tumbados” Bromea el ‘tiktoker’ Jair Sánchez, desatando las risas de Higareda.