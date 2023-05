El Corrido de Martha Higareda: Carlos Chavira improvisa nueva canción imitando a Peso Pluma

Hermosillo, Sonora. Después de las polémicas declaraciones que Martha Higareda realizó en el podcast de entrevistas con Yordi Rosado, la actriz ha sido blanco de memes y burlas en diversos medios y redes sociales. Algunas personas afirman que sus historias son exageradas y falsas, mientras que otros se han dado a la tarea de recabar pruebas que respaldan la posible veracidad de sus anécdotas.

Sea cierto o no, su nombre es tendencia e incluso se creó un reto viral donde las personas comparten "Su momento más Martha Higareda", una divertida dinámica donde los internautas relatan historias falsas o momentos increíbles que vivieron con alguna celebridad.

En una entrevista reciente, la actriz declaró que no se siente afectada por las opiniones del público y afirmó que "cada quien es libre de creer o no creer" en lo que ella dice.

El Corrido de Martha Higareda

Carlos Chavira es un famoso comediante y creador de contenido muy popular en YouTube, Instagram y TikTok, donde comparte vídeos virales en los que finge su voz para imitar a diversos famosos y hacer parodias. Ha imitado a varios políticos y celebridades, como AMLO, Carmen Salinas, Laura Bozzo, Enrique Peña Nieto, Omar Chaparro, Eugenio Derbez y Martha Debayle, por mencionar algunos.

Recientemente impactó a sus seguidores en TikTok al realizar una imitación de Peso Pluma mientras canta un corrido dedicado a Martha Higareda y toda la polémica desatada alrededor de ella.

Hay una muchachita que la tachan de decir puras mentiras. Pues sus historias suenan como si las contara el mismo Cantinflas. Conoce a Jared Leto, Ryan Gosling, Keanu Reeves y hasta Godzilla. Habló a los 4 meses y a un ex novio le salvó la vida. Compa Yordi Rosado, ¿cómo le hace para aguantarse la risa? Es todo un caballero, pues no le cuestiona lo que ella diga. Ahora salieron pruebas donde nos demuestran que esto fue verídico. Y parece que Martha sin decirnos nada nos calló el "hocico". Empieza la letra de la humorística canción.

La publicación ya cuenta con un millón de visualizaciones y más de 1,500 comentarios. Mientras algunos se siguen debatiendo si creerle o no a la actriz, otros internautas lo han tomado con humor y celebran la melodía. "¡Top #1 esta canción!", "Me gustó el corrido, está alegre", "Yo sí le creí a mi ex, que no le crea a Martha Higareda".

Yordi, soñé que me hacían un corrido. Me despierto y ¡PUUUM!, Yordi. Ya tenía un corrido", comentó el tiktokero, animando así las bromas de sus seguidores.

