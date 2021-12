"Me sentía fatal": Laura Carmine habla sobre una relación tóxica 

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las conducoras y actrices internacionales que residen en México más populares del momento en Laura Yliane Carmine, quien es conocida por su participación en "La desalmada", "Ni contigo ni sin ti", "A que no me dejas", entre muchos otros más.

En el pasado, una de sus relaciones dio mucho de que hablar en los medios luego de confesar que sufrió violencia por parte de su ex pareja, Roberto Romano.

Poco después de confirmar el terrible suceso de su relación, Carmine decidió hablar al respecto y expresó que espera que Romano "encuentre paz en su corazón", además de pedir que encuentre la ayuda necesaria para dejar atrás el carácter violento que tiene.

“Yo solo espero que, por su bien, y el de su familia, y por el de su mamá y el de su hermana, que logre encontrar paz”, reveló para los medios.

Fue en 2016 cuando Laura anunció públicamente que comenzó un romance con el también actor, aunque dos años más tardes trascendería que él terminó con ella para irse a vivir a España a pesar de que tenían planes de boda.

Sin embargo, parece ser que esta no sería la única relación que arruinó en las expectativas de romance que tiene Laura Carmine, ya que en su última participación en el programa de Unicable, "Miembros al aire", confesó que su peor versión de sí misma fue cuando estuvo en una relación tóxica.

Y aunque varios creyeron que se trataba de Roberto Romano, la actriz no quiso dar más detalles y decidió no revelar la identidad de quién hablaba, pero comentó que fue un noviazgo bastante dañino para ella, al punto de que los demás notaran que no se veía para nada feliz.

Cuando yo estoy con alguien a mí me gusta tener mi tiempo, que no se metan con mi trabajo y a mí me gusta que mi pareja tenga su tiempo con sus amigos, su tiempo solo (...). Me agarraba el teléfono, se iba corriendo para investigar con quién hablaba, un montón de cosas".

Lo que desató que todos especularan que la conductora puertorriqueña hablara de su ex novio, el integrante de "La Casa de los Famosos", fue cuando Yordi Rosado le preguntó si era de otro país a lo que ella respondió que era mexicano "cien por ciento".