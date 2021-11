Laura Carmine confirma que sí sufrió violencia durante noviazgo con Roberto Romano

Ciudad de México.- Luego de que se informara que Roberto Romano ejercía violencia sobre Laura Carmine, ésta se pronunció al respecto.

La actriz rompió el silencio sobre lo trascendido cuando mantuvo una relación con él.

Ojalá encuentre paz en su corazón, ojalá que pueda buscar ayuda, y pueda salir adelante porque lamentablemente ese carácter no te lleva lejos en la vida”, dijo la actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Laura Carmine solo tiene buenos deseos para Romano

Asimismo, la artista que formó parte del elenco de “La Desalmada” destacó que solo tiene los mejores deseos para su ex, sobre todo por las mujeres más cercanas a él. “Yo solo espero que, por su bien, y el de su familia, y por el de su mamá y el de su hermana, que logre encontrar paz”.

Posteriormente, Carmine se negó a brindar detalles de los malos momentos que vivió con Roberto, y así explicó sus motivos para no hacerlo.

“No es miedo, no es nada, una, a mí en lo personal no me gusta hablar mal de la gente, tú me conoces y sabes cómo soy, no me gusta hablar mal, lo que aprendí, fue un gran maestro en mi vida, entonces yo creo que con eso me quedo”, manifestó.

Relación le deja una gran lección

Por último, la actriz destacó la gran lección que le dejó su relación con el actor. “Amarme más, a ponerme a mí como prioridad, que es lo que le digo a todas las mujeres, que siempre saquen la fuerza de ustedes, que no dependan de nadie, ni emocional, ni económicamente, es lo que mejor les puedo decir, que el amor empieza desde uno”.

En 2016 Laura gritó a los cuatros vientos su romance con Roberto, dos años más tarde, trascendería que él la terminó para irse a vivir a España a pesar de que tenían planes de boda.

Tiempo después surgieron los rumores que aseguraban que la actriz no la había pasado nada bien en esa relación, y ahora Romano nuevamente ha sido señalado de ser un hombre violento, pero con la actriz Natalia Alcocer, mejor conocida por ser ex participante de Survivor México; además, dentro de su participación en el reality “La Casa de los Famosos” dio aspecto de ser un hombre manipulador con Alicia Machado.