"Me hace mucha gracia": Belinda se expresa sobre los tatuajes que se han hecho por ella sus exparejas

ESPAÑA.- Hace unos meses, los fanáticos de Belinda comenzaron a viralizar un rezo dedicado a la cantante, mismo que ella ha incluido en algunas de sus presentaciones y por el que ha dicho que es “la patrona” de México.

En una reciente entrevista con Vogue España, la famosa mostró los objetos que lleva en su bolsa, y mostró que uno de ellos es una estampita de la oración.

La intérprete de “Luz sin gravedad” dijo que no sabía quién había inventado el rezo, pero que cree que la denominaron “Santa Belinda” porque enamora a los hombres de manera que hasta se tatúan para llevarla grabada.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, dijo la cantante.