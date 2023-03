¿Belinda también hizo firmar a Lupillo Rivera un contrato de confidencialidad?

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda es considerada una de las cantantes más bellas, pero también ha sido muy criticada por los rumores de que es interesada y manipula a sus parejas, en especial después de su ruptura con Christian Nodal.

Ahora, se señala que la intérprete de “Luz sin gravedad” hace firmar a sus parejas contratos de confidencialidad, pues el actor José Ángel Bichir, cansado de ocultar que anduvo con Belinda, reveló que nunca pudo hablar de la relación abiertamente, debido a las condiciones legales que estipuló.

La sorpresa se hizo más grande cuando Bichir confesó que el supuesto contrato de confidencialidad que firmó le fue entregado el año pasado. Aunque no entró en detalles de cómo y cuándo estuvieron juntos, sí reconoció que estuvo muy enamorado de la cantante y por eso había aceptado el acuerdo.

Después de que Bichir alzara la voz, la prensa captó a Lupillo Rivera en el aeropuerto de la CDMX, otra de las exparejas de la cantante, y le preguntó si él también había firmado el supuesto contrato del que tanto se ha estado hablando, sin embargo, el intérprete negó que existiera ese papel.

“No, fíjate que no, yo no tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo”, aunque remató advirtiendo que: “Si me va a demandar, no hay problema; solucionamos el problema rápido”, dijo.