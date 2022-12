Lupillo Rivera opina sobre ser sugar daddy

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta el día de hoy el cantante Lupillo Rivera es considerado un gran representante de la musica regional mexicana y se

Por ello, tambien es considerado por las fanaticas mujeres como un 'sex symbol' o sea una persona considerada atractiva.

Hace unos días una reportera le hizo saber dicha información lo que tomo por sorpresa al cantante.

“No me siento sex symbol, o sea, me encanta, me encanta el se… o sea, a mí me encanta ese rollo, pero hay mucha experiencia, pero, pero no, no me siento”, confesó entre risas.

También le cuestionaron que en caso de tener pareja sería un sugar daddy: “Yo creo que la responsabilidad del hombre es hacer feliz a la mujer en todos los aspectos. Entonces yo no le pongo sobrenombre".