Lupillo rompe en llanto al recordar a su hermana Jenni Rivera

Ciudad de México.- Este viernes se cumplieron diez años de la muerte de Jenni Rivera, por lo que se realizaron homenajes en medios de comunicación.

Uno de ellos fue el programa Hoy, en el que Lupillo Rivera participó como invitado especial.

Tras observar imágenes y videos de la artista recordada como “La Diva de la Banda”, el cantante de música regional mexicana no pudo evitar soltar varias lágrimas y confesar lo triste que ha sido sobrellevar todos estos años tras su ausencia física, además de desmentir que durante algún tiempo estuvieran peleados, como se rumoró.

Aún duele el recuerdo de Jenni Rivera

“Es bonito recordar, pero de todos modos duele… Eso fue una mala nota que siempre manejaron. Nosotros siempre, vuelvo y lo repito, siempre el trabajo fue el que nos separó, nosotros nos encontrábamos en los aeropuertos y en los aviones, ella trabajando por su lado y yo por el mío y siempre estuve al pie del cañón con ella en sus problemas que tuvo […] me preocupaban mucho sus sentimientos, ella era muy fuerte, pero a la vez muy frágil”, manifestó con la voz entrecortada.

Luego de observar un video de Chiquis Rivera hablando de la forma en que recuerda a su famosa madre, Lupillo respondió a la pregunta sobre lo que pensaba que le diría Jenni al verlo en ese momento.

“Con todo lo que ha pasado y con todo lo que hemos vivido yo creo que me diera las gracias porque soy muy línea, y eso a veces incomoda a la gente, que seas muy recto, y gracias a Dios con mis sobrinos, con las cosas de Jenni he tratado de manejar las cosas muy recto, muy línea. Por ejemplo, hoy en este día la importante es ella, no somos nosotros, no somos mis hermanos, no somos mis papás, inclusive no son ni los hijos de ella, la que importa hoy en este día es ella y ella sabe que siempre se le ha respetado”, explicó.

Foto: Agencia México

La relación con su hermana

Posteriormente, al escuchar lo que en su momento Jenni declaró sobre la relación que ambos mantenían, el llamado “Toro del Corrido” confesó: “Todo el tiempo se me hace difícil ver los videos y ver estas cosas porque no lo veo, o sea, me aparece en redes sociales y la paso, nunca he terminado de ver un video de Jenni Rivera, porque hay muchas cosas que veo que no he concluido de verlos como el video este, yo nada más miré las primeras dos frases y lo paso porque duele”.

Finalmente, Lupillo Rivera rompió en llanto y agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido Jenni tras su muerte. “No, no hay palabras… Gracias al programa, a toda la producción porque esto es lo que se merece, lo que hubiera querido y se los agradezco de todo corazón. Al todo el público simplemente darle las gracias por seguir apoyando su música, no hay cómo pagarle ese favor y simplemente gracias, no hay otra forma”.

Fue el 9 de diciembre de 2012 cuando el espectáculo mexicano se despertó con una triste noticia: la aeronave que trasladaba a la cantante Jenni Rivera a la ciudad de Toluca, tras presentarse en la Arena Monterrey, había perdido la comunicación con los radares a minutos de su despegue.

Horas después se reveló que el Lear Jet 25, con matrícula N345MC, cayó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, Nuevo León, sin haber sobrevivientes.

Video Lupillo antes de despedirse del programa: