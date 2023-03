Cazzu, la novia de Nodal, confiesa que admira a Belinda: "Yo crecí escuchando su música"

CIUDAD DE MÉXICO.- Como es bien sabido, Christian Nodal se dio una nueva oportunidad en el amor con Cazzu, luego de terminar su polémica relación con Belinda.

La argentina y el sonorense llevan ya ocho meses de relación y cada vez se les ve más juntos en eventos importantes. Cazzu convive con la familia de Christian, e incluso una fuente cercana dijo que tiene un mes de embarazo.

Sin embargo, parece que el público nunca olvidará que Nodal estuvo tan enamorado de Belinda que estuvo a punto de casarse con ella, por lo que Cazzu ha sido comparada muchas veces con el examor de su novio.

¿Qué piensa Cazzu sobre Belinda?

Ahora, en su visita a México, Cazzu habló por primera vez del tema al ser abordada por una reportera de ¡Siéntese quien pueda!, quien señaló que tras haber colaborado con Los Ángeles Azules al igual con Belinda han vuelto las comparaciones.

“No sé si, muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es un artista increíble, ella tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto", respondió la cantante.

Respecto a como se siente y cómo toma la comparación, dijo: “No sé quién me compara. Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”.