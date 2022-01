"Me gusta como mujer": Sabrina Sabrok desea colaborar con Noelia para OnlyFans

CIUDAD DE MÉXICO.- Para iniciar el año como bien sabe hacerlo, la actriz de contenido para adultos Sabrina Sabrok volvió a ser el centro de atención de los medios de comunicación luego de revelar que le hizo una invitación a Noelia para participar junto a ella en una colaboración porno.

Durante una entrevista para la revista mexicana TVNotas, la argentina mencionó que tenía planes de hacer un video lésbico junto a la cantante para que cada una pueda monetizarlo en sus respectivas cuentas de OnlyFans.

Primero, Sabrok dijo que nunca se había sentido mejor en su vida a sus 50 años, pues asegura que luce bastante bien y que le encanta cómo se ve en el espejo, todo gracias a sus cirujanos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue cuando la actriz de cine para adultos confirmó que desea trabajar junto a Noelia para hacer un clip con ella, ya que parece ser que más allá de una cuestión laboral también se relaciona con el placer.

Me gusta el perfil de la cantante Noelia, sube bastante contenido atrevido como yo, me gusta como mujer y me fascina su cuerpo, me encantaría hacer un video erótico con ella", reveló.