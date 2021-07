Sabrina Sabrok se somete a otra cirugía y ahora ya no puede sonreír

CIUDAD DE MÉXICO.- Fiel a su estilo, Sabrina Sabrok volvió a someterse a otra cirugía, ahora en su rostro, lo que le dio un radical cambio de look.

En esta ocasión, la polémica modelo se sometió a una queiloplastia, es decir, una operación para aumentar la anchura o volumen de sus labios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En sus más recientes imágenes de Instagram, Sabrina compartió algunas selfies que muestran su nuevo rostro.

LAS CONSECUENCIAS DE SU OPERACIÓN

No todo fue color de rosa para Sabrina, quien se ha sometido a más de 50 cirugías a lo largo de su vida, ya que ahora, ya no puede sonreír.

Así lo dijo en una entrevista a “Venga la Alegría”, donde aseguró que su operación le trajo algunos problemas.

Los labios así, como están, de hecho, ya no me puedo poner más este mes porque ya no puedo reír mucho. Me eché tres mil dólares en la boca, güey”, expresó la actriz de cine de adultos.

Sin embargo, ella dijo que no se arrepiente de su operación, e incluso ya está pensando en realizarse otra cirugía.

“Si me tengo que operar más, yo siempre ahí (estaré) con lo nuevo que hay. Siempre el doctor me dice ‘tengo esto nuevo’ y yo me lo hago”, aseguró.