Sabrina Sabrok tiene más de 50 cirugías y sus pechos pesan 8 kilos cada uno

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez, Sabrina Sabrok luce más irreconocible, pues la famosa acaba de reaparecer en el programa “Hoy” donde se ve muy diferente a como muchos la recordaban cuando participó en “Big Brother”.

No sólo sorprendió a todos con su aspecto, sino que además aseguró que, a sus 49 años, ya lleva 50 cirugías estéticas y sus enormes pechos pesan 8 kilos cada uno.

“Pues sí, ya llevo más de 50 cirugías en todo mi cuerpo y recientemente me volví a aumentar mis pechos, pero no por cirugía sino por relleno, porque yo tengo agua salina que es más seguro que la silicona (…) mis implantes me los puedo llenar todas las semanas”, dijo Sabrok en entrevista a “Hoy”.

Explicó que hace algunas semanas fue valorada por algunos reconocidos cirujanos plásticos para hacerle un rasgado de ojos, pero se negaron por el riesgo que había de quedar ciega.

“Yo me quería operar los ojos para que los rasgaran como de gato, me dijeron que no porque ya tenía muchas cirugías, que ya estoy muy operada, que tengo la piel muy estirada y el ojo no podría cerrarse, no se humidificaría y podría quedar ciega por ese motivo”, contó.

Sin embargo, eso no detuvo a Sabrina, pues dijo que buscó más opiniones en Texas y le dieron una solución.

“Llegando a Texas me hice los ojos de gato (…) Me los hicieron como si fuera operación, pero con botox y con rellenos me los estiraron cuando me inyectaron los labios”, continuó.

Y además aseguró que no va a detenerse, pues planea continuar haciéndose arreglos estéticos, pero sin intervenciones quirúrgicas.

“Pienso seguir haciéndome cosas sin cirugías, la medicina estética está muy avanzada”, remató.