¡Sabrina Sabrok se realiza nueva cirugía! Quiere parecer una 'Bratz'

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en diversas ocasiones ha sido señalada de tener una adicción a las cirugías estéticas, y a considerar por algunos antiestéticas, Sabrina Sabrok se ha sometido a una modificación más ante el bisturí.

Polémica por declarar en alguna ocasión que "inflaba" sus implantes de seno, continúa con las modificaciones en su cuerpo y hace unos días se realizó una cirugía más, pero ahora en el rostro.

Así es, Sabrina Sabrok está estrenando imagen al sumar un procedimiento estético más a sus ya 52 cirugías, a las que se ha sometido desde 1994. Así lo afirmó el comentarista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de hoy del programa "De Primera Mano".

A decir por el periodista, el primer encuentro con el bisturí de Sabrina fue a los 16 años de edad al operarse la nariz y en su último proceso aumentó de manera considerable el grosor de sus labios.

"No es cirugía en sí, es un aumento con relleno que se usa especialmente para labios, así como hay para pómulos y para nariz, y yo siempre me pongo rellenos por que me gusta estar a la vanguardia de todos los tratamientos nuevos, me gusta tener los labios muy grandes", aclaro Sabrok.

Entre más mejor

"Les pido que me pongan mucho (relleno), si bien en México me ponían más porque siento que en Estados Unidos no te quieren poner más por las demandas", explicó Sabrina y aclaró que no perdió la movilidad en los labios después de la intervención, como afirmaron algunos medios de comunicación que publicaron que la modelo no podía ni sonreir después de su tratamiento.

"Encontré una enfermera que me lo hace y si me pone demasiado, yo le dije 'ponme más, ponme más' y sí me pone mucho. La verdad sí me gusta mucho como quedó. Al principio no me podía reír y todo eso, porque obviamente la piel está tensa y tienen que pasar unas semanas para que vuelvan a la normalidad, pero no, todo bien", Afirmó la argentina.

"Obviamente me gusta que las cirugías se notan, sino no me las haría, yo quiero que se noten, quiero parecer una 'Bratz', una muñeca así de plástico, por que no me quiero ver normal, sino no me las haría", expresó Sabrina.