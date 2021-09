Mayeli Alonso de luto tras perder a su padre; comparte emotivo mensaje

MÉXICO.- Fue durante este fin de semana que Mayeli Alonso compartió con todos sus seguidores la terrible pérdida que está sufriendo, y es que la ex pareja de Lupillo Rivera informó que su padre murió, aunque no dio más detalles al respecto.

Por medio de sus historias de Instagram que la empresaria expresó su dolor y tristeza con una foto donde posaba al lado de su papá. “Hoy Dios se llevó a mi padre, mi alma está muy triste, te voy a extrañar mucho, mi viejo”, escribió Mayeli.

De momento, la famosa no dio más información sobre su deceso, tan solo agradeció los comentarios positivos y mensajes de apoyo y cariño que recibió tras dar a conocer la noticia, además de comentar que quería mucho a todos sus seguidores.

Por su parte, Lupita, la hija en común de Mayeli y Lupillo Rivera, también externó su tristeza por la muerte de su abuelo a través de sus instastories, donde escribió que siempre recordaría su último abrazo. “Que descanse en paz abuelo, lo quiero mucho. Un día nos volveremos a ver, usted ya está con mi mana. Siempre me acordaré del último abrazo que le di”, redactó la joven.

Ante esta inesperada noticia y sufrible pérdida, Mayeli Alonso compartió en su cuenta personal de Instagram hace una hora, un mensaje de amor para su padre donde se despidió y, una vez más, recalcó que su partida era una terrible tristeza y un dolor muy grande para ella y su familia.

Si me preguntas si estoy tranquila al despedirte NO. No estoy, estoy triste y enojada, porque se que no te querías ir y dejarnos con este dolor, y yo no se que hacer para quitarme esta tristeza que siento, se que como hija siempre estuviste orgulloso de mi , pero eso no es suficiente para mi . No me esperaba que te fueras así, tan pronto, sin despedirnos. Te quiero mucho”, reveló en su publicación.