¿Cómo inició el pleito entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso?

LOS ÁNGELES, California.- El pleito que tiene Lupillo Rivera y Mayeli Alonso pareciera no tener fin, y lo que parecía un matrimonio ejemplar, se ha convertido en una pesadilla para ambos y una guerra mediática que da mucho de qué hablar, pero ¿de dónde inició todo ese rencor que se tienen?

En 20013, Lupillo habrái conocido a Mayeli en un baile que ofreció en Chihuahua y después de tres años de noviazgo, contrajeron matrimonio en Los Ángeles, California.

Durante 13 años, Lupillo y Mayeli estuvieron casados y procrearon dos hijos: Lupita y LRey, quienes se dieron a conocer con más detalle debido a que Mayeli protoganizó el reality show de Estrella TV, “Rica, Famosa, Latina”.

La mujer, de 36 años de edad, empezó a cobrar fama al igual que los productos de belleza que tenía a la venta, y según dicho por ella misma en una entrevista con su amiga Elisa Beristain, fue como su marca se posicionó como una de las más vendidas en Estados Unidos.

En dicha entrevista, Mayeli habría dicho que en parte, su matrimonio había colapsado porque Lupillo no soportó que su mujer tuviera tanto éxito que hasta se pudo comprar una casa mejor que la que tenían en matrimonio, lo que habría llevado a una serie de discusiones que terminaron en la separación.

En 2019 se divorciaron legalmente, pero los motivos no se revelaron del todo hasta que al año siguiente, Lupillo fue llamado a declarar ante la corte, como testigo a favor de la socia de su exesposa, Daisy Cabral, quien al demandó por presunto fraude.

En las preguntas que le habría hecho la corte a Lupillo, el cantante habría dicho que el motivo del divorcio con Mayeli fue por infidelidad, lo que desataría un escándalo entre la pareja, ya que de inmediato Mayeli salió a desmentir al hermano de Jenni Rivera.

En mi acta de divorcio... en ningún momento se llenó ese hoyito que dice infidelidad. ¿Por qué? porque en el momento en que tú vas a ir a pedir eso el juez te va a pedir pruebas. Yo rompí esquemas con esa familia y ese problemita ya me lo chuté, ¿ok? A mí que no me anden con sus payasadas de que ‘ella le fue infiel'”, declaró Mayeli a los medios.