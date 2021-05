Mayeli Alonso es vetada de una aerolínea tras provocar un alboroto

CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo que Mayeli Alonso provocó en un aeropuerto de México le trajo graves consecuencias, pues ahora la aerolínea Volaris decidió vetarla de por vida.

La ex esposa de Lupillo Rivera estuvo en el ojo del huracán luego de haber sido arrestada por la seguridad del lugar junto a su novio Jesús Mendoza, tras insultar y agredir a una empleada por un problema con una maleta documentada.

En el programa “Hoy Día” se confirmó que la empresa aérea ha decidido vetar a la ex integrante de “Ricas, Latinas y Famosas” de cualquiera de sus aviones.

Esto ocurre luego de que Chisme No Like revelara que la empleada demandará a Mayeli Alonso, y que de hecho ya se ha contactado con ella para estar al tanto. Hasta el momento se desconoce bajo qué términos legales será demandada la influencer.

EL ESCÁNDALO DE MAYELI ALONSO

Mayeli publicó en Instagram un video en el que le reclama a una empleada por no haberle cobrado por una maleta que supuestamente ya había declarado y le habían dicho que la podía llevar con ella, pero al momento de abordar le dijeron que el tamaño era demasiado grande y no cabría en el maletero.

“Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar. Fuimos y preguntamos que si estaban bien las maletas porque sabemos que son bien cul*** aquí y nos dijeron que sí. Fui y comí, y a cinco minutos de abordar el avión, estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande”, relata en el clip.

Los reclamos fueron aumentando, luego de que le pidieron a Mayeli que dejara de grabar y que tratara de tranquilizarse.

No les gusta a ustedes que los maltraten. ¿Sabes por qué? Porque ustedes son unos irrespetuosos. Yo he visto como viene gente aquí y ustedes son bien cul***, pero no les gusta que les hagan nada, ¿verdad? Qué bueno que le va a hablar a la seguridad”, expresó.

Al llegar el personal de seguridad del aeropuerto, el oficial aparentemente intentó acercarse a la influencer, pero ella le advirtió que la trataran con cuidado y que se pusieran guantes antes de tocarla, para prevenir contagios por Covid-19.

Después de gritar que se había quedado en un hotel donde le cobraron 3 mil dólares por noche, le hizo saber al personal que no se perdería el vuelo sólo porque no le quisieron cobrar el peso extra de la maleta aun cuando ya les había dicho que se la cobraran y les había dado la tarjeta.

“Por favor… no te hagas tonta. ¿Te atrapé, ¿verdad? Ahí sí le hablaste a la seguridad. ¿Por qué cuando te dije que le hablaras a un supervisor o al de seguridad no le hablaste? ¿Por qué esperaste a que la aventara yo? Y ustedes no me vayan a tocar si no te pones guantes”, advirtió.