Lupillo Rivera “culpa” a su hijo de haberlo contagiado de Covid-19 y Mayeli Alonso “se le va a la yugular”

ESTADOS UNIDOS.- Hace menos de 24 hora, Lupillo rivera anunció en su cuenta de Instagram que él, cuatro personas más de su familia, dieron negativo a la prueba del SARS-CoV-2, después de haberse contagiado cuando convivieron con su hijo menor LRey, uno de los afectados.

Fui a hacerle la prueba el día 2 de diciembre, ahí supimos que ya tenía el Covid y pues de ahí para adelante pues todos estuvimos en contacto con él, porque cuando vienen mis hijos aquí, yo los recibo y todos juegan y… pues todos anduvimos con él, la neta… y pues gracias a Dios, ya estamos fuera de peligro, fuera de eso”, expresó Lupillo.

Tras las declaraciones de su ex marido, Mayeli Alonso se enfureció y en su cuenta de Instagram habría publicado una serie de historias en las que, a pesar de que no menciona a Lupillo, sí envía un mensaje dirigido a las acciones que cometió el cantante.

Las historias fueron publicadas por Chisme No Like, en donde además, la estrella de “Rica, Famosa, Latina” asegura que su ex esposo la amenazó con quitarle a sus hijos.

“¿Qué clase de papá se atreve a culpar a su hijo de tener Covid? ¿Qué clase de persona te dice que te quitará a tus hijos, cuando estás pasando por un momento tan delicado? Yo les dije: Méstanse conmigo, pero no con mis niños ni mi calidad de madre, nunca. Me moleta que usen y expongan esto solo para taparle los escándalos a otras personas y hasta me culpen de exponer nachas ajenas”, habría escrito Mayeli.

Al parecer la empresaria de desahogó en su red social y aseguró que quisiera decir muchas cosas, pero no vale la pena gastar su energía en personas “nefastas” que quieren destruirla, incluyendo su carrera, por lo que sólo les desea que Dios los bendiga, ya que sí les hace falta.

Añadió que su hija está estresada por lo sucedido y su hijo está preocupado y sintiéndose culpable de que contagió a su padre, quien supuestamente no lo deja que conteste sus llamadas, mostrando una captura de pantalla en la que se ve que le marcó a LRey en diez ocasiones y no contestó.

No me queda duda que eres malo. Sólo le pido a Dios salir de esta enfermedad para que mi niño no se quede contigo y tu familia enferma. Las mujeres de tu casa deberían centrarte porque tienen madre y la angustia de una mamá en la situación que estoy yo no se la deseo a nadie. Dios los bendiga, no me prestaré más a tu juego enfermo, mi hijo estará bien y yo me concentraré en recuperarme”, finalizó.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se casaron en 2006 y a principios de 2019 se divorciaron, y desde entonces, su vida ha estado llena de escándalos y pleitos, que al parecer, son el cuento de nunca acabar, a pesar de que ambos han hecho su vida amorosa con otras personas.