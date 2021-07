“Hay gente de tu familia que enseña las nalgas y no pasa nada”: Mayeli Alonso responde a Lupillo Rivera tras polémico video

LOS ÁNGELES, California.- Mayeli Alonso le responde a su exmarido por insinuar que es descuidada con sus hijos al dejar que vean que un hombre se bajó los pantalones frente a ellos y enseñó los glúteos, afirmando que sus hijos han visto de todo y en su propia familia, y no se asustan.

Parece que el pleito entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera nunca se va a terminar, ya que desde su divorcio, en 2019, han protagonizado una guerra de declaraciones que, indudablemente no solo afecta a su imagen pública, sino a la imagen que tendrán ante sus hijos.

Y es el viernes pasado, Lupillo publicó un video en el que señala a Mayeli Alonso por permitir que sus hijos presenciaran que Poncho Ponce se bajara los pantalones y enseñara el trasero, dejando entrever que ya los había denunciado y tomaría cartas en el asunto.

"No hay EXCUSAS por este tipo de actos…bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita… que sabemos porque que mas pasará cuando no hay cámaras…. nunca le he deseado mal a ninguna de estas personas pero esto NO TIENE PERDÓN….chin… a tu madre poncho ponce!”, escribió el cantante en su red social.



MAYELI REACCIONA ANTE TALES ACUSACIONES

Luego del escándalo surgido en redes y medios de comunicación por las acusaciones del “Toro del Corrido”, Mayeli realizó una transmisión en vivo de casi 26 minutos, en su Instagram, en el que explica la situación y en el que le aclara las cosas a su exmarido, quien asegura, las cosas las tergiversaron, ya que no estuvo presente.

La estrella de “Rica, Famosa, Latina” destacó que, en primer lugar, su hija y ella estaban sentadas en otra mesa distinta a la que Poncho Ponce su subió y “bromeó” hacer striptease.

Yo creo que tú sabes, Lupe, que si alguien cuida bien a mis hijos soy yo. Tal vez te molestó que ya fuera tarde y la niña anduviera conmigo. Te molestó que la niña viera eso, pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en Internet, de tú familia, que la puedan traumar más. Hay gente de tú familia que enseña las nalgas y yo creo que ese es un trauma más grande para un niño y no pasa nada”, expresó Mayeli.

Destacó que su hija Lupita, de 15 años de edad, es una joven madura y entiende los límites de las cosas y le extraña que piense así, ya que sabe muy bien que su hija es respetuosa, que nunca le ha gritado ni faltado al respeto, ni lo ha juzgado y gracias a que ella la ha educado decentemente.

“Te molesta que andemos de fiesta, en ‘party’, que haga la gente bailes raros que todo mundo hace cuando se andan divirtiendo… pero no te molesta que le pague la colegiatura a tus hijos, ¿verdad? No te molesta que yo les tenga un chofer 24/7 para que la hora en que tú le hablas a mi hijo, yo te lo llevo hasta la puerta de tu casa, a la hora que sea”, agregó.



“A MI HIJA LE DA PIJAMAS DE CINCO DÓLARES”: MAYELI ALONSO

La empresaria le refirió que Lupillo ni siquiera lleve a sus hijos a la escuela cuando los automóviles están en el servicio y tienen que irse en Uber, ya que no quiere llevarlos.

“Varias veces hemos tenido los carros de la casa en servicio y mi hija se tiene que ir en un Uber porque tú no le quieres dar un ‘rait’… eso no te molesta. No te molesta que a los 15 años, mi hija tiene una de las compañías más fregonas de maquillaje, porque ella se ha partido la ma… como yo para trabajar en una buena imagen… ¿Eso no te molesta?”, cuestionó Alonso a Lupillo.

Otro de los reproches que le hizo Mayeli a Lupillo es que ni un regalo de Navidad le dé, y el último que le dio fue hace un año, y le obsequió dos lipsticks y una pijama de cinco dólares.

Finalmente Mayeli le dijo a Lupillo que se comporte como un adulto y el día que le moleste algo sobre sus hijos, que tenga el valor de tomar el teléfono y le pida permiso a “su mujer” para hablarle, ya que los problemas que tiene con sus hijos ella se los dice directamente a él.

“Y te lo voy a pedir a ti y como a todos los programas de televisión que por favor paren con sus cosas. Los únicos que pueden decir algo son mis hijos y mi hija ya está grande, y el día en el que yo cometa un error, ella lo dirá”, expresó.

La chihuahuense finalizó diciendo que todo lo que se dice es una campaña contra ella, que trata de desprestigiarla, pero no lo lograrán porque la gente es tonta.