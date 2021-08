“Maya y los tres” del tijuanense Jorge Gutiérrez llega a Netflix en otoño

Tijuana BC.- Maya, una princesa guerrera, valiente y rebelde, está por celebrar sus quince años y su coronación. Se trata de la historia que el tijuanense Jorge Gutiérrez escribe y produce “Maya y los tres” para Netflix, la cual llegará el próximo otoño.

Una de mis grandes inspiraciones para el mundo de fantasía en Maya and the Three es uno de mis artistas favoritos que no recibe suficiente amor... El gran Jorge González Camarena (1908 a 1980) quien fue un increíble pintor, muralista y escultor mexicano''