Mauricio Martínez revela que hay al menos otras 14 víctimas de Toño Berumen

MÉXICO.- Mauricio Martínez tomó la decisión de denunciar públicamente a Toño Berumen por acoso sexual. El mánager de bandas como Mercurio y Kairo fue señalado de haber agredido sexualmente al actor y cantante, esto luego de que Sasha Sokol hiciera públicos los abusos de Luis de Llano por los que habría pasado de los 14 a los 17 años de edad, cuando el productor de Televisa tendría 39.

Por su parte, Mauricio Martínez reveló que se ha acercado a otras víctimas de Berumen luego de haber hecho su publicación. En una entrevista para Luis Cárdenas, el también actor contó que han sido al menos 14 personas las que lo han contactado y señalan que también sufrieron de acoso por parte del representante de artistas.

Martínez reveló que él fue víctima de la agresión cuando tenía 23 años y no supo qué hacer en ese entonces; sin embargo, entre las víctimas con las que ha mantenido contacto hay personas que aseguran haber sufrido los ataques desde los 14 años. Además, comentó que fue gracias a las redes sociales que pudo saber de las otras víctimas.

“Ahora sí que benditas redes sociales, porque la gente que se ha acercado a mí ha sido gracias a Instagram, Twitter y Facebook, me han llegado víctimas de este señor. Algunos me han pedido que proteja su identidad, otros me han dicho: ‘Mauricio, al leer tu hilo se me revolvió el estómago, me puse a temblar’, a uno le pasó a los 14 años, otro a los 17”, comentó.