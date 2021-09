CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Mauricio Islas reveló que fue novio de Yolanda Andrade, hace 30 años, a quien conoció por un amigo en común, antes de ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

En una entrevista que le otorgó a Mara Patricia Castañeda, el actor platicó que en 1990 conoció a la conductora de “Montse y Joe” y tuvieron una relación sentimental, pero sólo fue de “manita sudada”.

Un amigo estilista me dice: Oye, yo conozco a Yolanda Andrade, es una chava que está estudiando en el CEA, y pues te la presento… y me la presentó. Fuimos novios, ¿tú crees? De manita sudada. Te estoy hablando de 1990. Me acuerdo que yo iba con ella… y ella también te lo cuenta en su historia, yo la quiero mucho, éramos de manita sudada”, comentó Islas.