Mara Patricia Castañeda toma ansiolíticos tras escándalo de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández no ha sido el único que ha sido atacado por el video viral en el que aparece tocando de forma indebida a una fan.

Mara Patricia Castañeda ha sufrido ciberacoso desde que entrevistó al “Charro de Huentitán”, y se le ha acusado de favorecer al cantante que fue señalado por abuso sexual.

Ella abrió su corazón a Irina Baeva en su canal de Youtube, y confesó ser víctima de una ola de malos comentarios a raíz de la entrevista que hizo a quien fuera su suegro.

“A veces, las personas que opinan o dicen, o señalan o insultan o violentan, no saben exactamente ni siquiera qué es lo que está pasando en realidad y te lo digo por experiencia”, dijo Mara Patricia.

“Te sientes mal y te sientes violentada porque además son mujeres las que te violentan, son las propias mujeres las que te violentan y habrá muchas mujeres que se habrán enamorado de hombres separados y que o siguieron o terminaron, no sé, hay muchos casos y a veces la realidad supera la ficción”, continuó.

La situación contra la periodista ha escalado de tal manera que estaría tomando ansiolíticos para poder tranquilizarse ante los constantes ataques y críticas de los cibernautas.

“Yo no doy crédito y te lo confieso a ti también, yo me tuve que tomar un ansiolítico de toda la cantidad de comentarios se me vinieron encima poniendo en cuestión el prestigio, trabajo y el prestigio de otra persona, entonces dices ‘qué mal estamos como sociedad, como mujeres'”, expresó la periodista.

