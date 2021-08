Seguidores de Anette Michel la quieren de regreso para “MasterChef Celebrity”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el estreno de “MasterChef Celebrity”, los seguidores del programa externaron en redes que quieren de vuelta a Anette Michel, quien por siete temporadas fue la presentadora oficial del reality gastronómico.

El viernes por la noche fue transmitido el primero de 18 programas del certamen de cocina más visto en la televisión mexicana y que se ha convertido en uno de los favoritos del público.

A pesar de que la conducción de Rebecca de Alba, al menos en esta primera emisión, no fue desagradable para los internautas, sí externaron que hizo falta la presencia de Anette Michel y que la querían de vuelta.

Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Anette Michel”; “Sólo basto un segundo para extrañar a Anette Michel”; “Acepto a Rebecca De Alba, pero no puedo no extrañar a Anette Michel”, fueron algunos comentarios en Twitter.

En “MasterChef Celebrity” se disputarán el título del mejor cocinero 20 personajes famosos y cada semana tratarán de ganarse el corazón del público y, sobre todo, conquistar el paladar de los jueces.



El chef Benito, otro de los ausentes y que es recordado con cariño

Además de extrañar la presencia de Anette Michel en “MasterChef Celebrity”, los usuarios de las redes también recordaron al chef Benito, quien durante seis temporadas se supo ganar a los televidentes y se convirtió en uno de los jueces más queridos del programa de TV Azteca.

El experto en arte culinario ya no apareció en la temporada pasada de “MasterChef”, situación que escandalizó al público por varias semanas, ya que decían que no era lo mismo sin ellos y, por lo visto, no han cambiado de parecer y piden a la producción que lo contraten nuevamente.

Pero eso no significa que los jueces actuales, Adrián Herrera, Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Fernando Stovell, todos reconocidos internacionalmente y con experiencia en cocina de clase mundial.