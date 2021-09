Laura Zapata, de “MasterChef Celebrity”, fue “troleada” en redes por sus “huevos rancheros invisibles”

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Zapata sorprendió al público y los jueces de “MasterChef Celebrity” al presentar su “platillo invisible” en el resultado final de la prueba en la que se enfrentaba a su contrincante, Daniela Alexis “La bebeshita”.

Tras finalizar el reality de cocina, el viernes por la noche Laura Zapata se convirtió en tendencia tras su participación en “MasterChef Celebrity” y presentar su “platillo invisible” ante los jueces del programa.

Fue durante la competencia para ganarse un lugar en el balcón de los que están a salvo, donde Laura Zapata causó gran controversia al enfrentarse con su compañera Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”.

Cada una de las participantes tendría que presentar un platillo a los jueces y el la cocinera que preparara el que los jueces consideraran mejor, se ganaría un lugar en el balcón mientras que el otro usaría el mandil negro que lo podría llevar a la eliminación.

Pero Laura Zapata no pudo completar el reto porque no cumplió con lo que se le pidió y sólo presentó en el plato dos tortillas de maíz embarradas de frijol.

De acuerdo a la explicación que Laura Zapata dio en el programa frente a la cámara es que sí terminó su platillo, el cual eran huevos rancheros, pero no le gustó el resultado y prefirió no mostrar nada antes que quedar en ridículo con la crítica exigente de los expertos.

Tenía todo ahí, pero los huevos no estaban como a mí me gustan y pues no voy a presentar unos huevos por presentarlos o por salir del paso. Me hubiera dado pena presentar unos huevos ahí… como tibios”, dijo.