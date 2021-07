Corren a “La Bebeshita” de la fiesta de Brandon Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya vergüenza que pasó “La Bebeshita” el pasado fin de semana, pues Brandon Castañeda la corrió de su fiesta por los tremendos destrozos que causó.

De acuerdo al periodista Gabriel Cuevas de “Fórmula Espectacular”, Daniela Alexis, como se llama en realidad, celebró el cumpleaños número 22 del ex integrante de “Guerreros 2020” en su departamento nuevo.

Sin embargo, nadie pensaría que “La Bebeshita” llegaría sin invitación a la fiesta desu ex novio y encima, acompañada de dos personas más.

“El fin de semana hubo una fiesta súper cerca de mi casa con Brandon Castañeda (…) Cumplió años y le hicieron una carne asada en su nuevo departamento y él tuvo un romance con Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, este personaje que salió de ‘Enamorándonos’, que canta y que ahora va a estar en Masterchef Celebrity; ellos tuvieron una relación y no terminaron de la mejor manera”, contó Cuevas.

Al notar la presencia de su ex novia en la fiesta, Brandon le pidió, 20 minutos después, que se fuera junto con sus acompañantes.

Brandon hizo una carne asada donde invitó a pocos amigos y pues que llega La Bebeshita a la fiesta donde no la invitaron y que 20 minutos después me la corren, que literalmente le dijo Brandon que no le parecía nada padre y aparte la comadre llegó con otras personas”.