Maryfer Centeno analiza denuncia de Melissa Galindo contra Kalimba: "Se protege el área íntima"

CIUDAD DE MÉXICO.- Melissa Galindo denunció recientemente a través de sus redes sociales a Kalimba por supuesto acoso sexual.

La cantante de 34 años contó que hace tres años el intérprete de “No me quiero enamorar” la invitó a abrir uno de sus conciertos en Monterrey y la tocó indebidamente, y que tiempo después se reencontraron y le hizo una propuesta sexual.

Por esto Kalimba se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, pues no es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones, pero hay quienes cuestionan la versión de Melissa Galindo.

La experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó el video de Melissa y señaló que lo que le llamaba la atención la manera en que se “protege” al hacer la denuncia.

Centeno también mencionó que tienen un espasmo, “un tic” en el labio inferior: "Cuando tu tiemblas es para que tu cuerpo libere ansiedad, libere estrés".

"Cuando pasas por un momento de mucha adrenalina, de mucho miedo, no es imposible fingir un espasmo involuntario como es un tic, no se puede fingir".

La experta destacó que las expresiones de Melissa muestran que se siente avergonzada e impotente ante la situación que vivió, y que cuando cuenta cómo Kalimba tocó su parte íntima “no hay indicador de mentira”.

“Es una mujer que está en un estado totalmente alterado. Nuestro cerebro es capaz de crear recuerdos. Sin embargo, me atrevo a decir que no hay indicador de mentira en esta mujer, sí de ansiedad, sí de estrés, sí de nerviosismo, sí de gestos involuntarios, pero desafortunadamente me parece que Melissa Galindo está pasando por un momento de mucha desesperación", agregó.