Kalimba es señalado de acoso sexual por Melissa Galindo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, Kalimba se encuentra en el ojo del huracán, pues ha sido señalado de acoso sexual por Melissa Galindo, una cantante sinaloense que en el pasado fue vinculada con Yolanda Andrade.

Anoche, a través de su cuenta de Instagram, Melissa realizó una transmisión en vivo para hablar del incómodo momento que vivió hace tres años con el vocalista de OV7.

De acuerdo con su relato, Kalimba se interesó en su talento, por lo que le propuso hacer una grabación con su disquera, y también la invitó a abrir uno de sus shows en Monterrey, cosa que Melissa aceptó.

Al terminar esa presentación, Kalimba, ella y otras personas fueron a cenar y después hicieron planes para ir a un antro, pero ella pidió regresar al hotel. El cantante, quien supuestamente ya estaba borracho, se sentó a su lado en la camioneta y la tocó indebidamente.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”, confesó la cantante.

Melissa contó que por un tiempo no tuvo contacto con el cantante, pues ella inició una relación con uno de sus bailarines. Pero durante la pandemia de Covid, Kalimba y su mánager estuvieron llamándola para invitarla a una fiesta y luego fueron a buscarla a su departamento.

La cantante aseguró que durante el trayecto a la casa de Kalimba, este volvió a tocarla, por lo que casi al llegar salió a pedir un Uber, pero en ese momento él le propuso tener relaciones sexuales y le hizo comentarios muy incómodos.

“Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (entonces le dije:) ‘yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cog…ta rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta’. (Le respondí): ‘¿es en serio?, dime que estás bromeando”, compartió.