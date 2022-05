¿Martha Higareda y Mauricio Ochmann?: la actriz reveló qué haría si el ex de su amiga le "tira la onda"

MÉXICO.- Martha Higareda tuvo una divertida charla con Yordi Rosado en el programa De todo un mucho, donde fue cuestionada sobre qué haría si Mauricio Ochmann fuera su pretendiente. Fue en una dinámica de preguntas del público donde surgió el escenario hipotético en el que el exesposo de Aislinn Derbez “le tira la onda” a la actriz.

“Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirara la onda, no, no, yo no podría”, respondió Martha de inmediato. Según explicó, la frenaría la estrecha amistad que tiene con Aislinn, pues no quisiera correr el riesgo de distanciarse de ella por un romance con su exnovio.

“Es más, yo creo que él no lo haría, de que sabes que somos amigas (Aislinn y Martha), pero suponiendo, no, no podría”, comentó. Ante esto, Yordi le aseguró que Ochmann confesó en una charla con él que Martha le parece muy atractiva. “Oye, por cierto Marthita qué guapa, pero también está preciosa de todo a todo”, habría dicho Mauricio según el comediante.

Rápidamente, Higareda se sonrojó y le dijo a su amigo que no le creía. “Ya conozco tan bien a Yordi que sé que me está diciendo mentiras”, declaró la actriz entre risas. Rosado admitió que Ochmann nunca dijo esto, aunque señaló que es posible tener relaciones con exparejas de tus amigos si hablas claro con ellos.

Mauricio y Martha felices en sus relaciones

Cabe recordar que Mauricio inició una relación con Paulina Burrola luego de que ambos se empezaran a seguir por redes sociales en 2021. A pesar de tener 13 años de diferencia entre ellos se han entendido bien y presumen de su cercanía en redes sociales.

Por su parte, Martha inició un romance con Lewis Howes, expareja de Yanet García. En su cuenta de Instagram la actriz comparte algunas fotografías de sus viajes juntos así como reflexiones de su vida en pareja.