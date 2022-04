Existen rumores de que Martha Higadera y Lewis Howes habrían termiando su relación

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higadera desde hace unos meses habría “presumido” que se encontraba muy enamorado de Lewis Howes, y parecía que su relación era como todo una película romántica.

Según el portal de TVNotas comenzaron a surgir rumores de que la pareja habría tomado la decisión de terminar con su noviazgo, esto después de que Lewis publicara un mensaje un poco “extraño” hablando sobre el amor en pareja.

Fue por medio de la cuenta de Instagram que el reconocido conferencista dio a conocer un pedazo de una entrevista, en la que aprovechó para mencionar que en ocasiones el amor no es lo único que se necesita para que dos personas estén unidas.

Además Lewis reveló que es importante que una pareja se encuentre en el mismo camino, los mismos valores, la visión de lo que ambos quieres, porque si al final se quieren cosas distintas difícilmente va funcionar.

Puedes amar a alguien, pero si no tienes los mismos valores, no funcionará. Si no tienes la misma. Visión de hacia dónde ambos quieren ir, no funcionará. Y si no tienes el mismo estilo de vida, tendrás problemas. No tiene que ser todo igual. Pero tiene que haber alineación” escribió en la publicación.

Al ver este video los usuarios comenzaron a sacar sus propias conclusiones y como tiene tiempo de no publicar fotografías a lado de Martha Higadera supusieron que su noviazgo podría haber terminado: “totalmente es cierto lo que dices”, “también es importante la atracción”, “amar es sin condiciones” son algunos de los que se pueden leer.

Hasta el momento ni Lewis Howes o Martha Higadera han hablado al respecto, pero también es evidente que no han eliminado ninguna de sus fotografías por lo que podrían mantener la esperanza de que siguen juntos.

Martha Higadera congela sus ovulos porque quiere ser mamá

Higadera hace unos meses fue una de la sinvitadas en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde habló un poco de su vida sentimental y a pesar de todo lo que ha vivido sigue con la ilusión de formar una familia, es por eso que decidió congelar sus óvulos para cuando quisiera tener un hijo.

"Yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este reloj, biológico que me va estar presionando porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida, claro me encanta hacer películas y eso, pero tengo muchas ganas de ser mamá, es algo que de que a mi me prende muchísimo por que sé que va ser algo maravilloso. Fui al doctor a congelar mis óvulos porque tomé una decisión importante” comentó la actriz.