Martha Higareda asegura que el ex de Yanet García no la engañó con ella

Ciudad de México.- Yanet García confirmó hace algunos meses que su relación con Lewis Howes había temrinado. Pocas semanas después se supo que el empresaria había iniciado una relación con la actriz Martha Higareda, por lo que los rumores sobre una presunta infidelidad no se hicieron esperar.

Aunque Yanet no había hablado del tema, durante una dinámica en sus redes sociales, la joven habló un poco al respecto cuando uno de sus seguidores contó que había terminado un noviazgo y que su ex pareja ya tenía una relación.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)”, escribió Yanet.

¿Lewis le fue infiel a Yanet García?

Ante dichas declaraciones, Martha dio una entrevista a Venga la alegría donde negó la situación.

Es muy triste que lo plantee así porque pues obviamente eso no es verdad, Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación él se mantiene con esa persona y con esa relación”

Explicó Higareda.

De igual forma, la artista aseveró que ya había verificado que Howes no estuviera en una relación cuando comenzaron a salir. “Fíjate que no me escribió un mensaje a mí en mi Instagram hasta que él estaba soltero, lo primero que hice fue meterme a su Instagram a ver… o sea, cuando alguien te escribe ves quién es, o sea, ya sabía un poco quién era, pero más profundamente y vi sus redes sociales y no tenía ninguna foto con ninguna novia ni nada”.

Posteriormente, la actriz mexicana recalcó: “Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque así yo lo puedo decir con todas sus letras, es mentira”.

Finalmente, Martha defendió su romance asegurando que tiene muchas cosas en común con el ex de Yanet. “Lewis y yo venimos de relaciones, de vidas muy paralelas, yo tuve a uno de mis exnovios, fue diagnosticado con narcisismo, fue muy fuerte porque cuando yo conocí a Lewis y nos contábamos historias, él de otras ex y sus vidas, no voy a decir de cuales, ni nada, porque no es necesario, ni yo voy a decir quiénes, pero a lo que voy es que las lecciones de vida son parecidas”.