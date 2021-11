Marjorie de Sousa protagoniza pelea con Alicia Machado

MÉXICO.- Durante su estadía en el reality show de Telemundo La casa de los famosos, Alicia Machado comenzó un pleito con Marjorie de Sousa luego de llamarla "ridícula" por no dejar que Julián Gil vea a su hijo a pesar de que el actor cumple con su responsabilidad de dar el 20% de sus ingresos como manutención al menor.

La venezolana aseguró que conoce a Gil y lo defendió de la postura de la actriz: “Eso es una bajeza como persona. Así como para mí, la bajeza más grande que un hombre puede hacer, es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”, dijo Machado.

Ahora la actriz fue cuestionada sobre las declaraciones de la exreina de belleza cuando la interceptaron las cámaras de Ventaneando. Sin embargo, aseguró que no está al tanto de lo que dijo Machado en su contra: “No tengo idea, mi amor, no tengo idea de qué me dices”, comentó sin decir más sobre el tema.

También se negó a revelar cómo vive su romance con el empresario Vicente Uribe, aunque aseguró que no está buscando una pareja para formar una familia.

"Está todo perfecto y todo feliz. Los quiero mucho que Dios los bendiga. Lo que tengo me llena demasiado, lo que Diosito mande yo creo que es un extra y hay que agradecer siempre. Ahorita me encuentro muy feliz, muy tranquila, enamorada de la vida, de mi hijo y de todas las cosas bonitas", comentó.

Reza por Carmen Salinas

Por otra parte, aseguró estar al pendiente de la salud de Carmen Salinas con quien compartió pantalla en la telenovela Sueño de amor y con quien vivió un momento especial cuando esperaba a su hijo Matías.

"He estado al pendiente, le escribo todos los días a Sebastián, que sé que está ahí. Le digo que me avise qué onda y qué ha pasado. Estamos rezando y pidiéndole a Diosito que nos la regrese y nos la deje un ratito más. Yo creo que todos la queremos aquí", comentó

"La verdad es que sí me ha afectado mucho porque compartí con ella no solamente mi baby shower, sino que hice una telenovela con ella. Yo estaba embarazada, nadie sabía, era muy chistoso porque Carmen Salinas me miraba y me decía ‘tienes cara de mamá, tú como que estás embarazada’. Yo le decía ‘¡No!’ y siempre nos reíamos. Grabar con Carmen es un agasajo porque es muy divertida. Quien la conoce sabe cómo es ella", concluyó.