¡Los reyes del chisme! Pati Chapoy y Pedro Sola se unen para comercial de "Gossip Girl" de HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, los conductores del programa "Ventaneando" han logrado posicionarse como las figuras más populares en la televisión mexicana por su gran influencia en el mundo del espectáculo y, sobre todo, por tener las mejores exclusivas de los chismes más recientes.

Por lo que Pati Chapoy y Pedro Sola se unieron en colaboración con HBO Max para promocionar el estreno de la segunda parte de la primera temporada de la serie de chismes más popular en los últimos años, "Gossip Girl".

Fue a través de las redes oficiales de la plataforma de Streaming que compartieron una conversación entre los conductores del show de TV Azteca, en el que aparecen cenando hasta que Pedro Sola recibe una llamada de la maestra Kate, con quien platica rápidamente y le cuenta los chismes con los que el periodista logra ponerse ansioso.

No me digas eso, esos chismecitos no pueden ir en el tuirt si, no, no, eso tiene que ir en el feis. ¡Ah! No, no, no, en el insta, en el insta. Ay, Pedrito, insta, qué barbaro. Y además Kate, para que taggees a esos riquillos que tienes de alumnos (...). Oye sabes qué, te voy a colgar. No vaya a ser que se me meta una mosca en la boca, ya sabes", expresó Pedrito Sola.