Maribel Guardia sufrió pérdida de memoria como secuela del Covid-19

MÉXICO.- Maribel Guardia fue una de las celebridades que se contagió de covid-19 esta pandemia.

En ese entonces la actriz y su esposo, Marco Chacón sobrellevaron su enfermedad en privado; sin embargo, ahora la costarricense habló sobre los difíciles momentos que atravesó con su esposo y reveló que le han quedado secuelas que, de haber sido permanentes, habrían afectado su carrera como actriz.

En el programa Ventaneando la actriz comentó que uno de los problemas más difíciles a los que se enfrentó después de contraer el virus fue la pérdida de memoria.

"Fíjate que a mí el Covid no me afectó en eso, me afectó en otras cosas porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir 'vaso'. Un día estaba en un programa de televisión; la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada", comentó en la entrevista.