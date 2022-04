Maribel Guardia está preocupada por Andrés García y planea ir a verlo

MÉXICO.- A pesar de que en las últimas semanas Andrés García no ha contado las mejores cosas de su relación laboral con Maribel Guardia, la costarricense se ha mostrado preocupada por el estado de salud de su colega después de que el dominicano publicara en redes una fotografía que se tomó desde la cama de un hospital.

“Tengo mucho interés en ir a verlo, yo lo quiero mucho a Andrés, o sea, yo sé que es un hombre que tiene su carácter y últimamente ha dicho cosas que yo digo ‘¿de dónde las sacó?’, pero me gana el cariño que le tengo, la admiración que le tengo, el respeto que le tengo”, dijo Maribel en entrevista para el programa Hoy tras escuchar las primeras preguntas sobre el longevo actor.

Hace semanas García sorprendió a sus seguidores de YouTube al confesar que hace varios años se sintió atraído por la belleza de la exesposa de Joan Sebastian. “Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches [...] Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchos bellos recuerdos”, declaró.

Por si esto fuera poco, en otra charla dijo que no fue nada fácil trabajar con ella en sus inicios en el séptimo arte. “Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine, y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido 7 u 8, o sea que obviamente sabía más”, contó.

Habla del machismo de la industria

Por otro lado, la intérprete de 62 años también salió en defensa de las artistas que trabajan dentro de la industria, en especial aquellas que forman parte del regional mexicano, destacando que sufren del machismo en su labor.

“Sí, bueno, sobre todo en el área donde estamos, que es la grupera, sí está dominada por hombres, pero bueno, está padre que nosotras sigamos ahí en el intento y tengamos trabajo en un mundo de hombres, que está dominado por hombres, pero ahí estamos, haciendo la luchita y yo siempre tengo la ilusión de que vienen nuevas generaciones que van a incursionar en este género”, manifestó.

Finalmente, la actriz arremetió contra quienes la cuestionan sobre la herencia que dejó Joan Sebastian.“Yo no soy Figueroa, entonces todo el tiempo me preguntan de los Figueroa, yo de verdad que de la herencia, el que le lleva ese tema a Julián es mi marido, pero yo ni le pregunto a mi marido porque sé que va a ser lo mejor para él y para todo el grupo, ese es un grupo de hijos, que la herencia, lo que quede, va a ser repartido en partes iguales, a mi no me preocupa el tema porque sé que ahí va a estar la ley”.