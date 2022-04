Modelo de 'Only Fans' mandaría a hospital al actor Andrés García

Tijuana, Baja California.- El actor mexicano de 80 años, Andrés García asustó a sus seguidores al informarles estuvo hospitalizado tras su encuentro con la modelo Karely Ruíz, dueña de una cuenta con contenido para adultos.

Ambos famosos se reunieron en la casa del actor en Acapulco, Guerrero para crear videos a través de facebook. Asimismo, al gálan de telenovelas se le miró muy entusiasmado con la jóven de 21 años pues no le quitaba la mirada de encima. Esta es una de las fotos donde se le ven juntos compartidas por Tv notas:

De acuerdo con esta fuente la influencer afirmó: “Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”.

Podría interesarte.. Andrés García reaparece tras hospitalización, ''ya estoy bien, estoy comiendo''

Karely presumio ser fanática de la trayectoría del famoso y mencionó desconocía sobre la salud de Andrés. “Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón” compartió Karely para esta revista.

García había sido internado por complicaciones con la anemia aplástica y fue necesaria una transfusión sanguinea para mejorar su salud.