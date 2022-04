Maribel Guardia aconseja a Silvia Pinal por robo en su casa: "hay que ser muy desconfiados"

MÉXICO.- El pasado 18 de abril se dio a conocer que Silvia Pinal fue víctima de robo por medio de una extorsión telefónica en la que cayeron algunos de sus empleados. La caja fuerte de la actriz fue abierta y el ladrón se llevó sus joyas, aunque resultaron ser falsas. A pesar de que las pérdidas materiales de Pinal fueron pocas, el allanamiento a su morada y el peligro que pudo haber corrido la propia actriz hicieron saltar las alarmas de varias figuras del medio.

Una de ellas fue Maribel Guardia, quien se pronunció sobre el caso en un encuentro con la prensa recuperado por el programa Ventaneando. La protagonista de Corona de lágrimas 2 afirmó que confiar en personas que no conoce ya no es una opción para ella, pues no está dispuesta a correr riesgos con extraños.

“Es que para todas las personas hay que ser muy desconfiados cuando llegan a tocar, que aunque sean del gobierno o no sé cuánto, no abrirle la puerta a nadie”, dijo Maribel.

Así mismo, señaló que ella considera pertinente decirle a los trabajadores del hogar que no permitan el ingreso de ninguna persona ajena a la casa sin la autorización de los habitantes.

“Y sobre todo decirles a nuestro servicio o a las personas que nos hacen el favor de trabajar con nosotros que no le abran la puerta a nadie”, comentó y añadió que incluso ella ya no tiene ni teléfono en su casa.

Laura Zapata acusa a nuera de Pinal

Otra famosa que dio su opinión, aunque de forma más polémica, fue Laura Zapata, quien insinuó que una persona cercana a la familia Pinal habrìa estado involucrada en los hechos. En una entrevista para Venga la Alegría, la hermana de Thalía contó que hace casi un mes ella también fue víctima de un intento de robo con el mismo modus operandi y señaló a Mayela Laguna, nuera de la primer actriz, como una de las posibles involucradas en el atraco.

“Ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida sino la que recomendó a la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa y también que llegó a mi casa y que le conseguía personal y a mí también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Sylvia (Pasquel)”, dijo Laura Zapata para el programa de TV Azteca.

La nuera de Pinal respondió a estas acusaciones y, aunque confirmó algunos de los datos señalados por Zapata, aseguró que ella no tenía nada que ver con el delito. “Sí tengo una prima que tiene, no sé, un lugar donde tienen enfermeras y contratan enfermeras. Unas de ellas cuidaban a mis papás cuando estaban a punto de morir hace unos años, por eso cuando mi suegra necesitó enfermeras yo le recomendé a mi prima”, inició.

“Yo a esas enfermeras que entraron a casa de mi suegra nunca las conocí y ahora me entero por Laura Zapata de este rollo, entonces sí fueron las mismas enfermeras de las que estaban con mi suegra, las que estaban con Laura Zapata y seguramente les dijo: ‘Soy prima de la esposa de Luis Enrique’ y por eso comentó eso Laura”, concluyó Mayela.