Laura Zapata explica cómo surgió el rumor de que Thalía es su hija

MÉXICO.- Hace varios años surgió el rumor de que Laura Zapata era la verdadera madre de Thalía y no Yolanda Miranda. Esto es algo que la actriz se ha encargado de desmentir en varias ocasiones; sin embargo, parece que de vez en cuando, la teoría vuelve a cobrar fuerza por lo que la villana de telenovelas ha querido frenar de una vez por todas los comentarios y narró cómo fue que surgieron.

La actriz de 65 años ofreció una entrevista a la periodista de espectáculos Inés Moreno, en la que fue cuestionada sobre esta especulación que la ha perseguido a lo largo de su carrera. Al respecto, Zapata lamentó que la teoría delate una situación en la que las madres jóvenes se vean obligadas a esconder sus embarazos para evitar ser juzgadas.

“Secreto de familias, me imagino que con un criterio así, ¿no?, que quieren quedar bien con los demás y que alguien que tiene un hijo y la mamá tiene que decir ‘es mío’, que sí ha pasado pero no es mi caso”, comentó.

Zapata enfatizó que ella y Thalía son solo hermanas. Cabe recordar que la exconcursante de MasterChef Celebrity nació del primer matrimonio de Yolanda con Guillermo Zapata, mientras que la cantante es hija de Ernesto Sodi, al igual que su hermana Ernestina.

¿Cómo inició el rumor?

Sobre cómo surgió esta teoría, Zapata contó que fue a causa de un comentario hecho por Lucero León, madre de Lucero, frente a varias personas que rápidamente corrieron el rumor. “Alguien me dijo que [...] salió de una mesa donde estaba sentada la mamá de Lucero y ella dijo que Thalía era mi hija, es la primera vez que lo digo, ya ni me acordaba de eso”, comentó.

Finalmente, Laura Zapata mencionó que no le molestan estos comentarios, aunque enfatizó que ella no hubiera sido capaz de ocultar un embarazo y a su hija, de haberla tenido. Al contrario, aseguró que se sentiría orgullosa de ser la madre de Thalía.

“Eso lo hace una persona que tiene miedo a la sociedad, que quiere quedar bien con alguien, pero digo ¿esconder a un hijo?, ¿negar un hijo?, ¿traslapar un hijo?, me parece un absurdo, me parece una tontería, yo no sería capaz de hacer una cosa así”, finalizó.