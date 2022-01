Mariana Ochoa habla de los problemas en OV7: "Yo creo que quedaron resentimientos"

MÉXICO.- Mariana Ochoa habló sobre el conflicto que se vivió entre los integrantes de OV7 el año pasado a causa de los malentendidos en torno a la posible bioserie de la agrupación. A pesar de los rumores sobre una supuesta enemistad entre los cantantes, Ochoa aseguró que todo quedó en el pasado. Fue en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en su conocida sección El minuto que cambió mi destino donde Mariana habló de la situación a la que enfrenta actualmente el grupo y contó cómo lograron llegaron a un acuerdo.

“Es difícil, sí quiero mencionar que tal vez fue un tema de lana, pero que quedó totalmente resuelto, totalmente”, inició contando y posteriormente explicó que no podía entrar en detalles porque firmó un acuerdo de confidencialidad. “El abogado que nos llevó el asunto nos pidió firmar un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar del tema y es más, el acuerdo dice que no puedo hablar ni bien ni mal porque muchas veces se malinterpreta, uno quiere decir algo bueno y tal vez la estoy regando con lo que acabo de decir”, comentó.

Posteriormente, dijo que a pesar de que OV7 llegó a un acuerdo con este asunto, todavía no se atreven a regresar a los escenarios.

“Yo creo que quedaron resentimientos, entonces son cosas que hemos platicado a lo largo del año, hemos pasado por varias etapas. Primero algunos dejaron de contestarnos las llamadas y decíamos ‘pues si no les hicimos nada, ¿por qué la mitad del grupo no me contesta?’”, dijo.

Descarta rumores y habla del regreso

Finalmente, argumentó que no podía hablar más del tema, pero sí recordó la ocasión en la que Ari Borovoy les pidió a sus compañeros del grupo poner una foto de perfil en blanco y no todos lo hicieron. “Yo creo que el mensaje era bonito, pero la manera en que ... yo no voy a hablar más de lo que se ha dicho públicamente, no puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de de Lidia y medias verdades de Mariana’ [...] no puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”, expresó.

De igual forma, descartó los rumores que aseguraban que los problemas en el grupo surgieron por actitudes discriminatorias hacia la pareja de M’Balia. Ochoa dijo que esto no fue así e incluso aclaró que todavía no tiene la oportunidad de conocerlo.

Respecto al regreso de OV7, Mariana reveló que ya tienen una fecha tentativa y que están a punto de arrancar con los ensayos para su próxima presentación en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, a mediados de este año.